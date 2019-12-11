Гутерреш считает, что мир может «выиграть гонку» за климат

Международное сообщество отстает в борьбе с климатическими изменениями, но у него все еще есть возможность выиграть эту гонку, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая на климатической конференции COP25 в Мадриде.
«Мир становится жарче и опаснее быстрее, чем мы когда-либо могли подумать. Мы очень далеко позади, но все еще есть основания полагать, что мы можем выиграть эту гонку», — заявил Гутерреш. По его выражению, на стороне мирового сообщества в этой борьбе «наука, новые модели сотрудничества» и стремление к изменениям.
Генсек ООН считает, что «следующие двенадцать месяцев будут решающими», и призвал страны выполнять достигнутые на конференции в Париже в 2015 году договоренности по расширению национальных климатических обязательств каждые пять лет, начиная с 2020 года.