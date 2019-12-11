Гутерреш считает, что мир может «выиграть гонку» за климат

Гутерреш призвал страны добиваться сокращения к 2030 году выбросов парниковых газов на 45% по сравнению с 2010 годом, достижения нейтральности по выбросам СО2 к 2050 году и не допустить превышения температуры более чем на 1,5 градуса к концу века по сравнению с доиндустриальным периодом. Генсек ООН выразил надежду, что на следующей конференции COP в Глазго страны представят свои национальные программы, которые будут соответствовать этим целям.(РИА Новости)