Гутерреш призвал обеспечить свободу судоходства в районе Персидского залива

«Призыв генерального секретаря был очень ясным. Он призвал все государства обеспечить соблюдение свободы судоходства везде, в том числе в Ормузском проливе», — сказал Хак.

Он добавил, что в целом в регионе Персидского залива генсек «хочет убедиться в том, что все страны стремятся к деэскалации и избегают любых шагов, которые могут впоследствии усилить напряженность». «Он очень четко дал понять, что последнее, что нужно региону, это еще одна конфронтация. Так что таков наш подход. И мы надеемся, что все страны будут соблюдать основные законы, регулирующие свободу судоходства», — подчеркнул Хак.(РИА Новости)