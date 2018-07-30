Гурбанов и его албанский коллега встретятся с журналистами

Стали известны время и место проведения пресс-конференции главного тренера азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Гурбана Гурбанова перед ответным матчем 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с албанским «Кукеси».

31 июля в 18:15 на стадионе «Азерсун Арена» пройдет пресс-конференция Гурбанова. Через 15 минут там же начнется тренировка «Карабаха», первые 15 минут которой будут открытыми для СМИ.

Наставник «Кукеси» Армандо Кунгу же проведет пресс-конференцию в 20:45 на стадионе им. Тофика Бахрамова. Тренировка албанцев начнется в 21:00. (сайт клуба)

Напомним, что матч «Карабах»-«Кукеси» пройдет на стадионе им. Тофика Бахрамова в Баку 1 августа и начнется в 21:00.

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