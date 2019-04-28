Гурбан Гурбанов: Я бы хотел, чтобы в каждом матче выходили игроки «основы»

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над «Зире» (3:0) в 26-м туре премьер-лиги Азербайджана.

«В первую очередь, поздравляю футболистов. Мы добыли важную победу. Возможно, игра получилась не слишком зрелищной, но ребята трудились и очень старались сыграть правильно. «Зире» тоже желаю успехов. Я бы хотел, чтобы в каждом матче выходили игроки «основы». В кубковом матче в Габале мы не произвели серьезной ротации. Сегодня же мы показали, что матчи чемпионата для нас важны, как и кубковые встречи с «Габалой». В какой-то степени ждал сюрпризов относительно состава соперника. Потому что Самир Абасов любит делать ротацию. Мы готовились к их лучшей игре, так как в последнюю нашу встречу они сыграли очень хорошо против нас», — заявил Гурбанов.