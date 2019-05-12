Гурбан Гурбанов: В таких случаях профессионализм важен, что я увидел у своих подопечных

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над «Нефтчи» в заключительном туре премьер-лиги.

«Благодарен футболистам за эту игру. Даже если проиграли бы, то ради болельщиков должны были показать хорошую игру. Сегодня ребята справились с этим. Мы выиграли чемпионство и даже одержали победу в последнем матче, который, по сути, нам не нужен был. В таких случаях профессионализм важен, что я увидел у своих подопечных.

Касательно стоимости билетов в 50 манатов, то такая сумма оказалось неожиданной. Когда мы поднимаем стоимость билетов в еврокубках на 3-5 манатов, то болельщики уже недовольны. Надо учитывать их мнение. Тренеры и футболисты сегодня в клубе есть, а завтра их нет. Болельщики же есть всегда. Они живут своим клубом. Неэтично было бы высказывать свое мнение на этот счет. Все было в их руках. Несмотря на это, наши болельщики были на стадионе.

По поводу того, кто покинет «Карабах» по завершении сезона, мы сообщим завтра и послезавтра», — заявил Гурбанов.