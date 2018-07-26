Гурбан Гурбанов: В бакинской встрече сделаем все возможное, чтобы пройти этот раунд

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал ничью в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против албанского «Кукеси» в Шкодере (0:0).

«Тяжелая получилась игра, футболисты потратили много сил. Мы ждали такого результата, учитывая, что это выездная игра. Соперник был довольно дисциплинированным, не хотел пропускать. Играли немного с другой системой. Вынуждены будем произвести изменения, чтобы забить в ответном матче. В таких встречах подобный результат можно считать удовлетворительным. В бакинской встрече сделаем все возможное, чтобы пройти этот раунд», — заявил Гурбанов.

Высказался по поводу встречи и главный тренер албанского «Кукеси» Армандо Кунгу.

«В целом, я доволен свой командой. Это был хороший матч, учитывая, кто наш соперник. Не хотели, чтобы соперник поймал нас на ошибке. У нас были две-три хорошие контратаки. Мы придерживались этой схемы, потому что знали, как может сыграть «Карабах». Я убежден, что, сыграй мы иначе, то могли бы пропустить более одного гола. Нужно быть осторожными. Дальнейшие шансы? Очень сложно сказать. Пока неясно. Мы отправимся в Баку показать свою игру», — заявил Кунгу албанским СМИ.

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