Гурбан Гурбанов: Совру, если скажу, что всегда хотели поражения Нефтчи

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу над «Сабаилом» (4:0), благодаря чему его команда за тур до финиша оформила чемпионство.

«В первую очередь, поздравляю наших футболистов, руководство, болельщиков. Они до конца были с нами. Все в итоге сложилось для нас удачно, чему я рад. Сумели завоевать лидерство и сохранить его. По поводу того, кто может уйти или прийти, то, скажу честно, как и всегда, поиски и переговоры ведутся. Хотел бы привлечь несколько игроков, но это непросто. Список тех, кто уйдет, будет небольшим. Каждый футболист для нас ценен. Но есть некоторые аспекты, из-за которых вынуждены будем расстаться. В ближайшее время постараемся это решить. Касательно слухов о переходе Рейналдо в «Нефтчи» у меня нет никакой информации. В целом же, по его поводу пока ничего сказать не могу.

Достигнуть желаемого бывает легче, чем удержать это. Каждое чемпионство для нас ценно, так как мы каждый год трудимся ради этой цели. «Нефтчи» в нынешнем сезоне показал совсем другой футбол. Хочется пожелать им успехов. Они очень хотели взять титул. Но и мы тоже были нацелены на это. Совру, если скажу, что всегда хотели поражения «Нефтчи». Всегда думали о своей игре. Но, конечно, пусть и немного, о сопернике тоже задумываешься. В этом году чемпионат получился интересным.

По поводу дальнейшей карьеры Рашада Садыхова, то он у него еще много сил, он большой капитан. В этом году переживает свою вторую молодость, улучшил свою игру. Он показал, насколько ценным является для команды. Рашад очень важный игрок для команды», — заявил Гурбанов.