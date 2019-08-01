Гурбан Гурбанов: Соперник был с характером

Главный азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу над ирландским «Дандолком» в Баку (3:0, первая игра – 1:1), передает azerisport.com.
«Поздравляю ребят с победой. Мы показали очень дисциплинированную игру. Серьезно готовились к матчу, который получился напряженным. После первой встречи я говорил, что соперник – команда с характером. Они говорили очень амбициозно и уверенно. Думаю, наши ребята показали, на что они способны, и подарили болельщикам красивую победу», — заявил Гурбанов.
— Как вам выступление местных игроков?
— Мы показали коллективную игру. Разумеется, хотели каждый эпизод завершать голом.
— Хотя преимущество было за «Карабахом», в какой-то момент второго тайма ваша команда упустила нити игры. С чем это связано?
— Естественно, что проигрывающая сторона прибавляет в активности. А сторона, которая побеждает, не может держать один и тот же темп все 90 минут.
— Как обстоят дела с травмой Филипа Озобича?
— Завтра узнаем точно. Но думаю, это не легкая травма.
— Тренеры кипрского АПОЭЛ, с которым вам играть в 3-м раунде, следили за матчем. А вы следили за соперником?
— Посмотрели некоторые их матчи. Думаю, всех нас ждут две интересные игры.
— Как прокомментируете конфликт во втором тайме между вашими фанатами и полицией?
— Они «милые враги». Каждый раз подержат 1-2 дня кого-то и отпускают, и болельщики побеждают. Мы всегда рядом с нашими болельщиками.
— Хотя и прошло семь лет, но никто не забыл, что было на матче АПОЭЛ – «Нефтчи». Сможете ли как следует настроить на этого соперника азербайджанских футболистов команды?
— Это спорт. Если будем настраивать ребят в ином русле, то проиграем. Нужно постараться, чтобы были полностью сконцентрированы на матче.