Гурбан Гурбанов: Результаты «Карабаха» в этом сезоне хуже прошлогодних

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался насчет поражения от молдавского «Шерифа» (0:1) в первом матче плей-офф раунда квалификации Лиги Европы.

«Счет 1:0 для соперника – это хороший результат. Когда не видишь той игры, которую ждешь от команды, приходит разочарование. Но у нас все еще есть шансы. Соперник не давал нам пространства во время наших атак. Нам было сложно играть против такого оппонента. Для победы в ответной встрече нам придется быть более активными и агрессивными в атаке. На своем поле мы должны действовать именно так.

Результаты у нас в этом сезоне хуже прошлогодних. Если в прошлом сезоне мы играли в основной сетке Лиги чемпионов, то в этом еще и неизвестно, будем ли в групповой стадии Лиги Европы», — заявил Гурбанов на послематчевой пресс-конференции.

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