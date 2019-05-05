Гурбан Гурбанов обошел всех

Агдамский «Карабах» сегодня досрочно оформил победу в сезоне 2018/19, став семикратным чемпионом страны. Это чемпионство шестое подряд для «скакунов».

Больше побед только у «Нефтчи» – 8 титулов. Три раза побеждал «Кяпаз», по 2 раза – «Шамкир», «Бакы»» «Интер» (ныне «Кешля»), по разу выигрывали чемпионат «Туран» и «Хазар-Лянкяран».

Для наставника «Карабаха» Гурбана Гурбанова – это шестая победа и это рекорд среди тренеров. 5 побед у Агасалима Мирджавадова, 4 раза побеждали клубы Казбека Туаева, по 3 раза команды Мехмана Аллахвердиева и Беюкаги Гаджиева, по разу чемпионат выигрывали Ахмед Алескеров, Валентин Ходукин, Джокича Хаджиевски, Кахабер Цхададзе и Ариф Асадов.

| 2019-05-05T22:13:04+00:00 6 мая 2019, 00:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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