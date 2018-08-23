Гурбан Гурбанов: Нынешний «Шериф» так же опасен для нас, как и прошлогодний

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов высказался касательно первого матча плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против молдавского «Шерифа» в Тирасполе.

«Нас ждет игра с тяжелым соперником. Для обеих команд это последний шанс на попадание в групповой этап еврокубка. Поэтому каждый будет стремиться реализовать этот шанс. Отсутствие Инносента Эмегары, конечно, потеря для нас. Так что мы готовились к матчу без него. Каждый футболист на поле полностью выложится для достижения результата.

Отличия между нынешним и прошлогодним «Шерифом» есть. Разумеется, новый тренер привнес новую философию. Однако нынешний «Шериф» так же опасен для нас, как и прошлогодний. Эта команда любят играть с мячом, показывать командный футбол.

Нашей задачей-минимум было попадание в групповой этап Лиги Европы. Если этого добиться не удастся, то мы воспримем это как профессионалы. Однако, прекрасно понимаем, что наши болельщики ждут от нас большего. В случае неудачи, нам будет тяжело перед ними. Хотя мы и готовы ко всему, не хотим думать о негативном», — заявил Гурбанов. (сайт клуба)

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| 2018-08-23T13:23:42+00:00 23 августа 2018, 14:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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