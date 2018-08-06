Гурбан Гурбанов: Не обращаю внимания на слова тренера соперника

Главный тренер «Карабаха» Гурбан Гурбанов в преддверии первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с белорусским БАТЭ провел пресс-конференцию.

«Нас ждет важный матч. Соперник опытен и стабильно выступает на высоком уровне в последние годы. У них есть свой стиль игры, и они умеют играть на результат. Нам будет непросто. БАТЭ играет довольно дисциплинированно, умеет правильно действовать в обороне.

Я не обращаю внимания на слова тренера соперника. Каждый готовится к соперникам по-разному. В стане «Кукеси» высказывались по-другому, давили на соперника. Задача на игру – не проиграть, желательно победить. Также важно не пропускать.

Мы довольно неплохо изучили соперника. Если БАТЭ на этом уровне, то нет смысла говорит о них что-то плохое. Проанализировав их, я понял, что соперник серьезный. Последние 10 сезонов они 8 раз играли в групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На каждой тренировке мы работаем над реализацией голевых моментов», — заявил Гурбанов.

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