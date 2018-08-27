Гурбан Гурбанов назвал состав сборной Азербайджана на матчи Лиги Наций

Обнародован состав сборной Азербайджана на предстоящие два матча Лиги Наций против сборных Косово (7 сентября, Баку) и Мальты (10 сентября, Валлетта).

Главный тренер «милли» Гурбан Гурбанов призвал в ряды команды 25 футболистов. Команда соберется завтра, кроме игроков агдамского «Карабаха», которых 30 августа ждет ответный матч плей-офф раунда квалификации Лиги Европы против молдавского «Шерифа».

Вратари: Камран Агаев («Кешля»), Салахат Агаев («Нефтчи»), Эмиль Балаев («Сабаил»);

Защитники: Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Рахиль Мамедов (все – «Карабах»), Магомед Мирзабеков («Нефтчи»), Урфан Аббасов, Тамкин Халилзаде (оба – «Габала»), Бахтияр Гасанализаде («Сумгайыт»), Павел Пашаев («Александрия», Украина);

Полузащитники: Гара Гараев, Джошгун Диниев (оба – «Карабах»), Эмин Махмудов, Намик Алескеров, Рахман Гаджиев (все – «Нефтчи»), Джавид Гусейнов («Габала»), Рахид Амиргулиев («Сабаил»), Джавид Имамвердиев («Сабах»), Ричард Алмейда («Астана», Казахстан), Дмитрий Назаров («Эрцгебирге Ауэ», Германия);

Нападающие: Рамиль Шейдаев («Крылья Советов», Россия), Махир Мадатов («Карабах»), Рауф Алиев («Габала»), Руслан Гурбанов («Сабаил»). (АФФА)

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