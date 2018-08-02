Гурбан Гурбанов: Надо правильно подойти к встрече с БАТЭ

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал победу в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов над албанским «Кукеси» в Баку (3:0, первая игра – 0:0).

«Благодарю болельщиков за поддержку. Они были лучшими. Поздравляю своих подопечных. За исключением некоторых эпизодов, вели игру так, как и подготовились. Я желаю успехов «Кукеси». Впереди у нас есть пять дней на подготовку к матчу с БАТЭ. Времени у нас мало. Будем играть против опытного соперника. Надо правильно подойти к этой встрече.

У нас много героев Азербайджана. И мы готовы посвятить эту победу Аллахверди Багирову и всей нашей стране. Имя нашего клуба говорит о многом, и мы должны своими результатами радовать беженцев», — заявил Гурбанов.

Наставник «Карабаха» также добавил, что команда еще не полностью укомплектована: «Мы еще не завершили трансферные работы. Продолжаем поиски. Если получится, то вы увидите еще новичков. Нам нужно усиливать атаку, среднюю и оборонительную линии».

46 просмотров