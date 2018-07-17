Гурбан Гурбанов: Меня беспокоит завтрашний матч с «Олимпией»

Главный тренер азербайджанского клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов в преддверии ответного матча квалификации Лиги чемпионов со словенской «Олимпией» провел пресс-конференцию.

«Несмотря на победу в первом матче, мы играли с непростым соперником. Ответная встреча также будет непростой. В составе могут быть изменения. Нам будет непросто пройти «Олимпию». В плане организации у словенцев хорошая команда. О том, с кем хочу сыграть в следующем раунде, не хочу говорить. Меня беспокоит завтрашний матч. Мы видели силу соперника, который приехал в Баку с большим желанием», — заявил Гурбанов.

Отметим, что в первом матче победил «Карабах» (1:0). Матч «Карабах»-«Олимпия» состоится 18 июля на стадионе им. Тофика Бахрамова и начнется в 21:00.

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