Гурбан Гурбанов: «Карабах» не видит себя фаворитом

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего первого матча 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу против албанского «Партизани» в Тиране, передает azerisport.com.

«Знаем, что нас ждет тяжелая игра с непростым соперником, как «Партизани». В прошлом году у испытывали трудности с «Кукеси». Мы знаем, что у «Партизани» есть горячие фанаты, которые поддерживают свою команду до конца. Это будет тяжелый матч для нас.

«Карабах» не видит себя фаворитом этой пары. Выступая в таких турнирах, как Лига чемпионов, мы уже знаем, что здесь все команды равные по силе. Мы бы хотели завтра выиграть, но и ничья будет неплохим результатом.

Сейчас я не могу сравнивать «Кукеси» и «Партизани». Только после ответного матча можно будет что-то сказать.

Завтра ожидается, что будет очень жарко. Нам нужна дисциплинированность на поле и надо забыть о погоде. Я видел, что в «Партизани» есть немало новичков, и они могут нас удивить», — заявил Гурбанов.

На вопрос об уходе из стана «скакунов» албанского защитника Анси Аголи этой весной, рулевой агдамцев заявил: «Аголи покинул нашу команду не как игрок, а как член семьи».