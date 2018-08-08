Гурбан Гурбанов: Хотим перенести стартовый матч чемпионата страны

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов прокомментировал поражение от белорусского БАТЭ (0:1) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Мы проиграли в первом матче, впереди ответная игра. Будем серьезно готовиться к ней. У команды было волнение. Во втором тайме играли лучше против опытной команды. Впереди нас ждут более интересные 90 минут. Мы пропустили после ошибки. Я ожидал такой игры от БАТЭ. Гости опасно контратаковали. Состояние газона было хуже, но не только для нас. Это не оправдание.

После матча обратимся к руководству «Зире» и ПФЛ, чтобы перенести стартовый матч чемпионата страны и лучше подготовится к ответной встрече с БАТЭ. Верю, что в гостях сыграем лучше. Футболисты будут готовы лучше. Серьезных изменений не будет», — заявил Гурбанов.

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