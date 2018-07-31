Гурбан Гурбанов: Будем искать разные ходы для гола. Но надо думать и о том, чтобы не пропустить

Главный тренер агдамского «Карабаха» Гурбан Гурбанов провел пресс-конференцию в преддверии завтрашнего ответного матча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против албанского «Кукеси» в Баку (первая игра – 0:0).

«Пониманием, какая трудная игра нас ждет. Для соперника нулевая ничья дома – это неплохой результат. Каждый забитый мяч в этом матче может стать решающим. Для победы важно сделать самое необходимое и верное. Нужно будет не торопиться и быть внимательными. Можно сказать, что все футболисты готовы. Продолжаем разбирать соперника. Сделаем максимум для выгодного результата.

В последнее время каждый может ставить «автобус». Я не обращаю на это внимание. Каждый подбирает свою игру к определенному сопернику. Они учитывают тот факт, что мы можем бить издалека, и пытаются помещать этому. По ходу игры все может произойти. Будем искать разные ходы для гола. Но надо думать и о том, чтобы не пропустить», — заявил Гурбанов.

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| 2018-07-31T21:35:09+00:00 31 июля 2018, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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