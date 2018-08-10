Гурбан Байрам совсем скоро, а распоряжение президента все еще не исполнено

Начиная с 21 августа, весь мусульманский мир будет отмечать Гурбан Байрам. В этот день принято забивать жертвенных животных, чтобы раздать мясо бедным семьям. Этот праздник олицетворяет собой высокие нравственные качества ислама — милосердие, доброту и любовь к людям.

Но ежегодно в канун этого праздника убой животных на улицах и на обочинах дорог в Баку принимает массовый характер. На стихийно возникших пунктах, в антисанитарных условиях, часто на глазах детей забиваются животные.

Мясо продается здесь же. У мясников никто не спрашивает, был ли проведен ветеринарный осмотр, здоровое ли животное, была ли проведена необходимая вакцинация и т.д.

Напомним, что 11 июня президент Азербайджана издал распоряжение о регулировании деятельности по забою животных.

Согласно распоряжению, Агентству продовольственной безопасности поручено совместно с местными органами исполнительной власти с привлечением субъектов предпринимательства осуществить мероприятия по созданию пунктов по забою скота (стационарного, модульного и мобильного типа) в соответствии с требованиями ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм и с учетом плотности населения и выгодных для него участков.

Кроме того, МВД совместно с местными органами ИВ поручено реализовать мероприятия по предотвращению случаев забоя скота на окраине дорог, улицах и в местах, не отвечающих требованиям ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических норм (haqqin.az).

«В Азербайджане для забоя мелкого и крупного рогатого скота будут создаваться места мобильного типа», — заявил 29 июня 2018 года на пресс-конференции председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли. По его словам, забой скота в ненадлежащих местах будет пресечен. «В связи с этим проводится работа, и предприниматели проинформированы об этом. Они заинтересованы в решении этого вопроса», — сказал Тахмазли (novosti.az).

«Зеркало» попыталось выяснить, как исполняется распоряжение президента и будут ли действовать пункты незаконного забоя скота и на этот Гурбан байрам?

Мы обратились за комментарием к заместителю председателя Агентства продовольственной безопасности Баларагиму Гулиеву.

«Закрытие незаконных пунктов забоя нельзя проводить революционным путем. Эту проблему решить в одночасье невозможно», — заявил Баларагим Гулиев.

Как сообщил заместитель председателя, у агентства нет полномочий по применению силы. «Ликвидация незаконных пунктов забоя поручена органам исполнительной власти», — сказал «Зеркало» Баларагим Гулиев. Он также отметил, что часть пунктов все же удалось закрыть. «Например, на территории Хатаинского района и других районов Азербайджана уже закрыты такие пункты», — сказал заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности.

«О какой ликвидации незаконных пунктов идет речь? В Ясамальском районе продолжают открыто действовать пункты незаконного забоя скота», — заявил «Зеркало» Эюб Гусейнов глава Союза потребителей Азербайджана.

P.S. Понятно, что в одночасье ничего не делается. Но разговоры о незаконных пунктах и об ужасах (грязь, кровь, вонь, мухи) вокруг них ходят уже очень много лет. Тут революция не нужна. Нужно просто на просто исполнить распоряжение: все точки по забою скота вдоль дорог ликвидировать и обязать предпринимателей забивать скот только в положенных местах.

Если исполнительная власть, МВД и Агентство по продовольственной безопасности неспособны выполнить распоряжение президента и ликвидировать пункты незаконного забоя скота, не означает ли это, что они в этом просто не заинтересованы.

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