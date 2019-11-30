Главное управление полиции (ГУП) Баку распространило информацию в связи с акцией «Народного движения Азербайджана».
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу управления, в сообщении сказано:
«Организация, называемая «Народным движением Азербайджана», 30 ноября провела в расположении тренировочной базы спортивного клуба «Нефтчи», в поселке Локбатан Гарадагского района столицы митинг, согласованный с Исполнительной властью города Баку .
На митинге, который продолжился с 15:00 до 17:00, приняло участие до 450 членов движения и сторонников организации.
Во время митинга не были зафиксированы какие либо случаи нарушения правопорядка и действующего законодательства».