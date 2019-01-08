Гулиев возвращается в Спартак

Завтра, 9 января, с большой долей вероятности, 22-летний полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев перейдет в «Спартак». Стороны, участвующие в сделке, пришли к компромиссу. Футболист подпишет долгосрочный контракт (зарплата составит 1,2 миллиона евро в год), «Ростов» в качестве компенсации получит 1 миллион евро (такая опция была прописана в контракте).

Футболист сейчас находится в расположении «Ростова» в Турции, а завтра, вероятно, он присоединится к красно-белым на первом сборе в ОАЭ, куда «Спартак» вылетает в среду.

Воспитанник красно-белых, бывший игрок «Спартака-2» и «Анжи» Гулиев выступает за «Ростов» с весны 2018 года. В этом сезоне полузащитник провел 14 матчей в чемпионате, забил 1 мяч и отметился 2 голевыми передачами. («Спорт-Экспресс»)

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