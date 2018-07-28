Губу и Шабран охватили лесные пожары

Министерство по чрезвычайным ситуациям распространило сообщение в связи с пожаром в северном регионе. Как сообщает сайт МЧС, в Центр управления в кризисных ситуациях министерства поступила информация о том, что горят прилесные территории около сел Гонагкенд и Иснов Губинского района, сел Азизкюш, Кохне Гушчу Сиязанского района и Зохрабкенд Шабранского района.

К работам по тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы противопожарной охраны, два вертолета «Ми-17» авиаотряда, добровольцы из числа сотрудников МЭПР, районной исполнительной власти и местных жителей. По предварительной информации, пожары на территории Губинского района локализованы.

Меры по тушению пожаров продолжаются.

Напомним, все три района преимущественно горные, и в настоящий момент дует порывистый ветер, что затрудняет тушение пожара.

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