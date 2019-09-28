Губа не дура

Ни одна из стран, пострадавших от вторжения германских войск и оккупации в годы Второй Мировой, не пытается пересмотреть вопрос возмещения нанесенного ущерба. Ни одна, кроме Польши. Поляки вновь потребовали у ФРГ 850 млрд долларов репараций, невзирая на то, что согласно ряду послевоенных польско-германских договоров, Варшава официально признала себя полностью удовлетворенной.

В Берлине на нынешнюю претензию заявили, что углубление в тему еще больше подрывает отношения двух стран.

МИД ФРГ заявил, что этот вопрос окончательно закрыт и урегулирован юридически. Там при этом отметили, что Германия привержена своей политической и моральной ответственности за преступления, совершенные в Польше во время Второй Мировой войны.

Требуемая поляками сумма репараций превышает $850 млрд. Германия неоднократно отвергала любые запросы Польши по этому вопросу. По итогам Потсдамской конференции в 1945 году Москва и Варшава условились, что последняя получает репарации из доли СССР, который, в свою очередь, взимает их с восточной зоны Германии. Позднее в 1954 году между Польской Народной Республикой (ПНР) и СССР было заключено соглашение, по которому обе страны отказывались от претензий к братской ГДР. Именно к этому договору апеллирует Германия. Но в МИД Польши заявляют, что продолжат настаивать на своей позиции и требовать выплат.

С точки зрения Варшавы тот договор, о котором говорит Берлин, — недействителен, поскольку коммунистическая ПНР подписала соглашение под давлением Москвы, и мнение польской общественности тогда якобы не учитывалось.

Однако, если Польша продолжит отрицать договоренности, подписанные при ПНР, тогда Берлин в праве поставить вопрос о восточных границах, заявил журналистам в связи с происходящим член международного комитета Бундестага Вальдемар Гердт. Ведь по итогам Второй Мировой полякам отошло свыше 114 тыс. кв. км, или одна четвертая всей довоенной территории Германии. «Если ФРГ пойдет на эти требования, начнется пересмотр итогов войны, что в итоге будет невыгодно прежде всего самой Польше. Это откроет ящик Пандоры», — предупредил политик.

Кстати, нельзя исключать, что нынешнее обострение темы напрямую связано с политическими событиями в Польше. Дело в том, что 13 октября там пройдут парламентские выборы. И допустимо предположить, что правящая «Партия права и справедливости» (ПиС) намеренно использует тему с послевоенными выплатами, чтобы привлечь на свою сторону электорат.

За этим может стоять и чисто экономический интерес. С 2021 года существенно уменьшатся европейские дотации Польше, за счет которых с 2004 года и осуществлялся экономический успех республики.

Однако на предстоящих выборах может победить и оппозиция, шансы на победу есть у партии «Гражданская платформа» (ГП), правившей страной с 2007 по 2015 год. А ГП считается проевропейской силой, ориентированной на более тесный союз с Германией. Поэтому ее политики критикуют вопрос репараций и приводят весомый аргумент — добиться от ФРГ выплат все равно невозможно, а вот испортить отношения с ключевым торговым партнером — вполне реально.

А ведь если Варшава продолжит наращивать усилия на этом направлении — например, доведет дело до Европейского суда, — то в отношениях Берлина и Варшавы наступит затяжная дипломатическая зима.

Но еще в 2017 году в Польше была сформирована парламентская комиссия по этому вопросу. И вскоре она намерена представить свое заключение.

Наглядно о предмете претензий дало понять недавнее заявление польского министра иностранных дел Яцека Чапутович — тот заявил о дискриминации страны при распределении компенсаций. По его словам, Польша получила минимальные выплаты, хотя особенно сильно пострадала от оккупации нацистским режимом. В то же время такие государства как Франция и Нидерланды «потеряли во много раз меньше, но получили больше компенсаций», добавил Чапутович.

В свою очередь, германская сторона считает вопрос о репарациях закрытым в рамках Договора о воссоединении Германии от 1990 года.

Лучше бы Варшаве, конечно, умерить свои аппетиты и оглянуться вокруг. Не та страна Германия, чтобы отдав деньги, создать для себя опасный прецедент по пересмотру послевоенных документов о выплате компенсацией. Ведь может последовать цепная реакция.