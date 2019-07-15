Guardian: британские банки оштрафовали на $400 млн в первой половине 2019 года

Британский финансовый регулятор оштрафовал в первом полугодии 2019 года финансовые учреждения почти на £320 млн ($402,2 млн), что более чем впятеро превышает его взыскания в 2018 году. Как передает ТАСС, об этом сообщает в понедельник газета The Guardian.

Крупнейший штраф — £102 млн ($128 млн) выписан, по данным издания, в апреле Standard Chartered за ошибки в борьбе с отмыванием денег, которые обернулись нарушением санкций против Ирана.

Bank of Scotland (RS, Банк Шотландии), в частности, оштрафован Управлением по контролю за финансовыми операциями (FCA) на £45,5 млн ($56,5 млн) за неразглашение информации о мошенничестве в размере £245 млн (около $308 млн) в отделении города Рединг.

За предоставление недостоверной информации по операциям в размере более £220 млн ($276,5 млн), совершенных в течение 10-летнего периода, FCA оштрафовал лондонское представительство банка Goldman Sachs на £34,3 млн ($43,1 млн). За схожие нарушения штрафу в £27,6 млн ($34,6 млн) подвергся банк UBS. FCA отказалось от комментариев на этот счет.