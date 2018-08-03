Guardian: агент спецслужб РФ более 10 лет работал в посольстве США в Москве

Предполагаемый агент российских спецслужб более 10 лет работал в американском посольстве в Москве. Об этом со ссылкой на источник в контрразведке США в четверг сообщила британская газета The Guardian.

Также издание утверждает, что женщина, о которой идет речь, в течение нескольких лет была и сотрудницей Секретной службы США. Газета пишет, что в 2016 году служба безопасности посольства заподозрила женщину в связях с ФСБ, однако сообщила об этом в Вашингтон только в январе 2017 года. При этом Секретная служба решила не начинать полномасштабное расследование. По информации источника The Guardian, сотрудницу уволили лишь прошлым летом после того, как МИД РФ после принятия Конгрессом антироссийских санкций обязал США до 1 сентября 2017 года сократить число сотрудников американских дипмиссий в РФ.

«Секретная служба пытается скрыть нарушение, уволив сотрудницу, — приводит издание слова источника. — Ущерб был нанесен, но высшее руководство Секретной службы не проводило никаких внутренних расследований для оценки ущерба».

«У нее был доступ к самой важной базе данных — официальной почтовой системе Секретной службы США. В частности, она имела доступ к расписанию президентов, прошлого и действующего, вице-президентов и их супруг, в том числе Хиллари Клинтон», — заявил источник The Guardian. По его словам, деятельность сотрудницы посольства «могла бы пролить свет на то, как русские смогли взломать компьютерные сети Национального комитета Демократической партии США».

Спецслужбы США приписывают России вмешательство в избирательный процесс в США в 2016 году. В рамках расследования, которое возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, предъявлен ряд обвинений, в том числе гражданам России, а также пяти американцам и одному голландцу. 13 июля о выдвижении обвинений еще 12 лицам, которые якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, объявил первый заместитель министра юстиции США Род Розенстайн.

Президент США Дональд Трамп и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

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