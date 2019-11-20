ГУАМ почти не виден

51-е заседание Совета национальных координаторов Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ проходит сейчас в Киеве. В рамках этого события там состоялась также 25-я встреча рабочей подгруппы ГУАМ по борьбе с наркотрафиком.

Ничего особенного в этих мероприятиях нет, они проходят регулярно и поочередно в столицах всех стран-членов. Но с другой стороны, это хороший повод поразмышлять на тему значимости этого объединения с высоты прожитых им лет. Многие помнят, что еще в начале-середине нулевых на него возлагались очень большие надежды, но с течением времени оно как-то очень сильно сдало позиции. В чем же его реальная польза сегодня? Поневоле приходят мысли, что ГУАМ уже стал чем-то напоминать СНГ, и его тоже можно оставить в прошлом. Ведь сегодня более актуален формат «Восточное партнерство», куда входят и все страны ГУАМ. Или все же для чего-то ГУАМ еще послужить в состоянии?

Свои соображения на сей счет выразили # известные политические эксперты Грузии и Азербайджана.

Политолог-международник Ильгар Велизаде:

— Про ГУАМ я могу сказать, что это организация, которая в последние годы трансформировалась из политической структуры в экономическую, и сейчас больше занята решением вопросов именно такого характера. В настоящее время ставятся цели стимулирования торгово-экономических связей между государствами ГУАМ, развития транспортных систем, интеграции хозяйственных связей между странами-участницами в общемировые системы экономических отношений. В данном случае мероприятие в Киеве представляет практический интерес, поскольку фокусируется на решении конкретных вопросов. Не секрет, что хозяйственные связи между отдельными членами ГУАМ в последние годы развиваются слабо. Достаточно интенсивный характер носит взаимодействие между Азербайджаном и Грузией отдельно, между Молдовой и Украиной, но вот общего комплексного взаимодействия всех государств-членов не прослеживается.

Хотя в последнее время позиции Азербайджана достаточно окрепли на рынке Украины. Речь идет об энергетическом рынке. В последние годы усилились транспортные связи между Грузией и Украиной. Большую роль играют и международные транспортные проекты, реализующиеся по инициативе Азербайджана. Прежде всего, речь идет о Транскаспийском маршруте, в реализации которого частичное участие принимает Украина.

Что же до политической составляющей ГУАМ, здесь нужно отметить, что 3 из 4 государств ГУАМ уже подписали соглашения об ассоциации с ЕС, а Азербайджан к этому процессу не присоединился и ведет отдельные переговоры с Евросоюзом. Есть целый ряд других ограничений в реализации политической повестки. В частности, 3 государства-участника фиксируют свои интересы на будущем членстве в НАТО, в ЕС. Азербайджан не проявляет таких интересов. Вот в этом смысле, конечно, углубленно вдаваться в реализацию общей политической повестки ГУАМ тоже было бы, наверное, контрпродуктивно.

Политолог Торнике Шарашенидзе:

— К сожалению, ничего ГУАМ так и не добился. Причина, наверное, в том, что отсутствует единство цели. У всех стран-членов разное отношение к ключевым вопросам, в том числе и к России. Вот и получается карикатура на СНГ.

Политолог Тофиг Аббасов:

— Дело в том, что все, связанное с ГУАМ, не вызывает восторга даже у украинцев. И нынешнее заседание нацкоординаторов — это тусклое и ничем не примечательное событие, которое, к тому же, слабо освещается в тамошних СМИ. Я только вчера говорил с послом Азербайджана в Киеве и понял, что для нашей страны никаких обнадеживающих подвижек в этом формате нет. Он важен для украинцев, как антироссийская площадка, не более того.

Так что, предмета интереса тут нет. В одном вашем вопросе содержится и ответ – «Восточное партнерство» более привлекательно, если оно будет иметь под собой инвестиционный пакет.

А вот ведущий эксперт Грузинского Центра Стратегического Анализа (GSAC)

Гела Васадзе, несмотря ни на что, считает, что у ГУАМ есть значительный потенциал, просто он до сих пор не был использован:

— На самом деле ГУАМ — замечательный проект, который пока остался только на уровне идеи. К сожалению, без поддержки внешнего игрока наши страны, у которых действительно немало общего, не сумели создать работающий формат, который бы помогал решать общие проблемы. Главное препятствие в том, что в разные периоды руководства наших стран решали разнонаправленные задачи, синхронизировать их не удалось. Поэтому все получилось так, как получилось.

Это из плохого, а теперь о хорошем. ГУАМ — это тот формат, который актуален всегда, поэтому как только возникнет необходимость решения общих проблем, инструментарий уже будет под рукой. Отказываться от него, думаю, не стоит. Если у вас в гараже стоит прекрасная машина, на которой вы никогда не ездили, это ведь не повод отправлять ее на свалку. Она может вполне пригодиться в будущем.