Гуайдо заявил, что венесуэльская оппозиция продолжит переговоры с правительством Мадуро

Переговоры между правительством Венесуэлы и его политическими противниками будут продолжены, несмотря на решение США расширить санкции против Каракаса. Об этом сообщил во вторник лидер оппозиции южноамериканской республики Хуан Гуайдо.

«Продолжаются [переговоры в рамках] «норвежского механизма», потому что мы работаем над созданием условий для реального разрешения кризиса, который переживает Венесуэла» , — цитирует его слова на своем сайте газета El Nacional.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.(ТАСС)

| 2019-08-06T22:25:30+00:00 7 августа 2019, 06:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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