Гуайдо заявил, что начнет свержение Мадуро 6 апреля

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция «Свобода», которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter в среду.

«6 апреля пройдут первые тактические акции операции «Свобода» по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы», — написал политик. Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения. «Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп», — добавил Гуайдо.