Гуайдо заявил, что начнет свержение Мадуро 6 апреля

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что операция «Свобода», которая, по его мнению, должна будет привести к прекращению правления президента Николаса Мадуро, начнется 6 апреля. Соответствующее заявление он разместил в своем Twitter в среду.

«6 апреля пройдут первые тактические акции операции «Свобода» по всей стране. В этот день мы должны быть готовы, подготовлены и организованы», — написал политик. Он призвал граждан заблаговременно создавать комитеты, которые будут заниматься мобилизацией протестного движения. «Сотрудники полиции и военные по всей стране также призваны для организации защиты людей от вооруженных групп», — добавил Гуайдо.

| 2019-03-27T23:40:49+00:00 28 марта 2019, 03:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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