Гуайдо отправит делегацию на Генассамблею ООН для давления на Каракас

Лидер Венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдоpзаявил, что противники президента страны Николаса Мадуро сформировали делегацию для участия в Генассамблее ООН.

По словам Гуайдо, оппозиционеры намерены провести ряд двух сторонних встреч с представителями поддерживающих их государств, чтобы «усилить давление на диктатуру», а также поддержать венесуэльцев, оказавшихся «перед лицом серьезного кризиса в стране».

Главой делегации станет представитель Гуайдо в Соединенных Штатах Карлос Веккьо.

20 сентября издание Folha de Paulo сообщило, что МИД Бразилии отправило в ООН просьбу об аккредитации представителей лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве членов делегации крупнейшей латиноамериканской республики на Генассамблее. В случае удовлетворения просьбы Бразилии, на нее ляжет ответственность за любые заявления венесуэльских оппозиционеров и их последствия.

Напомним, 6 сентября Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Гуайдо за попытку продать регион  Эссекибо. Оппозиционер, незаконно объявивший себя президентом страны, собирался таким образом заручиться поддержкой Великобритании (aif.ru)

| 2019-09-22T22:47:03+00:00 22 сентября 2019, 22:47|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss