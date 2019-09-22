Гуайдо отправит делегацию на Генассамблею ООН для давления на Каракас

Лидер Венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдоpзаявил, что противники президента страны Николаса Мадуро сформировали делегацию для участия в Генассамблее ООН.

По словам Гуайдо, оппозиционеры намерены провести ряд двух сторонних встреч с представителями поддерживающих их государств, чтобы «усилить давление на диктатуру», а также поддержать венесуэльцев, оказавшихся «перед лицом серьезного кризиса в стране».

Главой делегации станет представитель Гуайдо в Соединенных Штатах Карлос Веккьо.

20 сентября издание Folha de Paulo сообщило, что МИД Бразилии отправило в ООН просьбу об аккредитации представителей лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве членов делегации крупнейшей латиноамериканской республики на Генассамблее. В случае удовлетворения просьбы Бразилии, на нее ляжет ответственность за любые заявления венесуэльских оппозиционеров и их последствия.

Напомним, 6 сентября Генпрокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Гуайдо за попытку продать регион Эссекибо. Оппозиционер, незаконно объявивший себя президентом страны, собирался таким образом заручиться поддержкой Великобритании (aif.ru)