Гуайдо: оппозиция пока не планирует новых встреч с правительством Венесуэлы

Лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо заявил, что новые встречи с правительством Венесуэлы пока не планируются.

Об этом политик сообщил в эфире телеканала VPİ tv после выступления в одном из пригородов Каракаса.

«На сегодняшний день новая встреча не планируется», — сказал Гуайдо.

В мае в Норвегии прошли два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы. Встречи были организованы при посредничестве правительства европейской страны.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал переговоры конструктивными и сообщил, что диалог тайно шел в течение трех месяцев.

В январе Гуайдо объяявил себя исполняющим обязанности президента, а 30 апреля он призвал народ выйти на улицы и свергнуть действующего президента, что запустило новую волну протестных акций (aif.ru)