Гуайдо объявил о создании собственного правительства в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил, что создал собственное правительство. С таким заявлением он выступил в Национальной ассамблее, говорится в Twitter Х.Гуйадо. Членов нового правительства лидер оппозиции называет «президентскими уполномоченными».

В качестве президентского уполномоченного по иностранным делам был выбран Хулио Борхес, по экономическому развитию — Алехандро Пас, по правам человека и помощи жертвам — Умберто Прадос, пишет kommersant.ru.

Ранее он объявил о намерении усилить давление на правительство действующего президента страны Николаса Мадуро. Оппозиция рассчитывает добиться отставки главы государства. По словам Хуана Гуйадо, уличные антиправительственные протесты продолжатся.

| 2019-08-29T08:55:49+00:00 29 августа 2019, 09:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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