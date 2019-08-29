Гуайдо объявил о создании собственного правительства в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил, что создал собственное правительство. С таким заявлением он выступил в Национальной ассамблее, говорится в Twitter Х.Гуйадо. Членов нового правительства лидер оппозиции называет «президентскими уполномоченными».

В качестве президентского уполномоченного по иностранным делам был выбран Хулио Борхес, по экономическому развитию — Алехандро Пас, по правам человека и помощи жертвам — Умберто Прадос, пишет kommersant.ru.

Ранее он объявил о намерении усилить давление на правительство действующего президента страны Николаса Мадуро. Оппозиция рассчитывает добиться отставки главы государства. По словам Хуана Гуйадо, уличные антиправительственные протесты продолжатся.