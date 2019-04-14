Гуайдо назвал незаконным пребывание военных из РФ и Кубы в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал незаконным пребывание в стране российских и кубинских военных, поскольку их приезд не был одобрен парламентом, передает Clarin.

«В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро. Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных», — сказал он в интервью изданию.

Два самолета с 99 российскими военными и 35 тоннами груза прибыли в Каракас в конце марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что военнослужащие РФ занимаются в Венесуэле обслуживанием техники.

| 2019-04-14T23:46:33+00:00 15 апреля 2019, 02:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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