Гуайдо назвал незаконным пребывание военных из РФ и Кубы в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо назвал незаконным пребывание в стране российских и кубинских военных, поскольку их приезд не был одобрен парламентом, передает Clarin.

«В Венесуэле уже есть незаконная военная интервенция, такая как российская и кубинская, разрешение на которую дал Мадуро. Но только парламент может разрешить иностранную интервенцию или приезд военных», — сказал он в интервью изданию.

Гуайдо добавил, что оппозиция не рассматривает «военный вариант» разрешения ситуации.

Два самолета с 99 российскими военными и 35 тоннами груза прибыли в Каракас в конце марта. Глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что военнослужащие РФ занимаются в Венесуэле обслуживанием техники.