Гуаидо заявил, что оппозиция Венесуэлы проведет общенациональные акции протеста

Венесуэльская оппозиция намерена в ближайшие выходные дни организовать по всей стране акции протеста против правительства президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил в среду лидер лагеря политических противников исполнительной власти Хуан Гуайдо.

«В субботу и воскресенье (24 и 25 августа), братья по всей Венесуэле, мы выходим на улицу, на встречу граждан, чтобы пригласить вас принять участие в борьбе, — приводит слова политика его пресс-служба. — Мы выступаем за окончательное прекращение узурпации». Он добавил, что необходимо участие каждого, кто «выступает на стороне Венесуэлы», чтобы «прекратить страдания нашего народа».(ТАСС)