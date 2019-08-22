Гуаидо заявил, что оппозиция Венесуэлы проведет общенациональные акции протеста

Венесуэльская оппозиция намерена в ближайшие выходные дни организовать по всей стране акции протеста против правительства президента Николаса Мадуро. Об этом сообщил в среду лидер лагеря политических противников исполнительной власти Хуан Гуайдо.

«В субботу и воскресенье (24 и 25 августа), братья по всей Венесуэле, мы выходим на улицу, на встречу граждан, чтобы пригласить вас принять участие в борьбе, — приводит слова политика его пресс-служба. — Мы выступаем за окончательное прекращение узурпации». Он добавил, что необходимо участие каждого, кто «выступает на стороне Венесуэлы», чтобы «прекратить страдания нашего народа».(ТАСС)

| 2019-08-21T22:14:41+00:00 22 августа 2019, 08:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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