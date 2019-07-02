Гуаидо заявил, что оппозиция не намерена продолжать переговоры с Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо во вторник заявил, что его сторонники не намерены вновь принимать участие в переговорах с представителями администрации Николаса Мадуро. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Национальной ассамблее (однопалатный парламент Боливарианской Республики), передает ТАСС.

«Мы не делали официального заявления о том, что будем участвовать в новом раунде переговоров», — сказал Гуаидо, чьи слова приводит газета El Nacional.

Политик назвал «спекуляциями разных акторов, СМИ и аналитиков» сообщения о возобновлении переговорного процесса на этой неделе.

В мае в столице Норвегии Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства европейской страны.