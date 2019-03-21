Гуаидо заявил, что готовится операция по окончательному захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая приведет к захвату власти в Венесуэле.

«Венесуэльцы, мы готовимся к окончательному прекращению узурпации власти, к операции «Свобода». Ждите нас в каждом штате», — сказал Гуаидо на пресс-конференции в Каракасе.

Его слова в своем Twitter приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас. Оппозиционер заявил, что администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро «остались считанные дни».

Гуаидо также заявил, что власти республики боятся арестовать его и поэтому нападают на его сторонников. «Поскольку они [власти] не могут арестовать временного президента [Хуана Гуаидо], они ищут его близких, угрожают им и похищают их. Николас Мадуро или не осмеливается посадить меня в тюрьму или не посылает ко мне правоохранительные органы», — сказал Гуаидо.(ТАСС)