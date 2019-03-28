Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

Гуаидо в Венесуэле запрещено занимать госдолжности в течение 15 лет – глава контрольного управления
 Власти Венесуэлы приняли решение запретить лидеру оппозиции Хуану Гуаидо занимать государственные посты в течение 15 лет на основании нарушений, обнаруженных в его финансовой декларации. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвиса Аморосо.
В феврале Генеральное контрольное управления Венесуэлы начало проверку декларации об имуществе Гуаидо. Это было сделано в связи с возникшими подозрениями, что лидер оппозиции, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, скрыл или подделал содержащиеся в ней данные, а также получил деньги от международных и национальных структур, не предоставив какое-либо обоснование.(ТАСС)
| 2019-03-28T21:48:04+00:00 29 марта 2019, 06:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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