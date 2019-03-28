Гуаидо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

Гуаидо в Венесуэле запрещено занимать госдолжности в течение 15 лет – глава контрольного управления

Власти Венесуэлы приняли решение запретить лидеру оппозиции Хуану Гуаидо занимать государственные посты в течение 15 лет на основании нарушений, обнаруженных в его финансовой декларации. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвиса Аморосо.

В феврале Генеральное контрольное управления Венесуэлы начало проверку декларации об имуществе Гуаидо. Это было сделано в связи с возникшими подозрениями, что лидер оппозиции, провозгласивший себя президентом Венесуэлы, скрыл или подделал содержащиеся в ней данные, а также получил деньги от международных и национальных структур, не предоставив какое-либо обоснование.(ТАСС)