Гуаидо признал неудачу попытки свержения Мадуро

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо признал, что попытка свергнуть президента страны Николаса Мадуро потерпела неудачу из-за недостаточной поддержки со стороны венесуэльских военных и не исключил того, что согласился бы на предложение со стороны США о начале иностранной военной интервенции в Венесуэлу, если бы оно поступило. Об этом он заявил в субботу в интервью газете The Washington Post.

По словам Гуайдо, он рассчитывал, что Мадуро сложит с себя полномочия, поскольку военные начнут массово переходить на сторону оппозиции. Однако этого не произошло. В связи с этим политик признал, что он и его сторонники просчитались. «Возможно, причина в том, что нам до сих пор нужно больше солдат для поддержки для того, чтобы защитить конституцию», — заявил он.

При этом политик дал понять, что открыт к предложению со стороны США о начале военной интервенции в Венесуэлу. Отвечая на вопрос о том, что бы он сказал помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону, если бы тот позвонил ему и предложил военное вмешательство Вашингтона, Гуайдо сказал: «Спасибо за такой вариант, мы оценим это предложение и, возможно, рассмотрим его в парламенте, чтобы разрешить этот кризис. Если это будет необходимо, возможно, мы одобрим его».(ТАСС)