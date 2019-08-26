Гуаидо попросил страны G7 обсудить с Россией, Китаем и Кубой ситуацию в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо попросил власти стран Группы семи (G7) обсудить с Россией, Китаем и Кубой политический кризис в Венесуэле и попытаться повлиять на их позицию. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Гуаидо.

По его мнению, «все демократические страны мира должны ясно донести режиму [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, что систематические нарушения прав человека будут иметь серьезные последствия».

«Исполняющий обязанности президента выразил свое желание, чтобы каждая страна G7 запросила встречу с послами Кубы, Китая и России, чтобы потребовать их высказаться аналогичным образом», — отмечается в сообщении.

Гуаидо также попросил включить тему Венесуэлы в повестку следующей встречи стран G7, а также «разработать совместную позицию, которая позволит ввести санкции в отношении нарушителей прав человека».