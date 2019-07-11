Гуаидо поддержал санкции США против военной контрразведки Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо поддержал решение США включить в санкционные списки Главное управление военной контрразведки южноамериканской страны. Как передает ТАСС, соответствующее заявление политик сделал в четверг в Twitter.

«Работая во взаимодействии с нашими союзниками, мы добиваемся справедливости в том, что касается пыток и преследования. Те, кто совершают или допускают нарушения прав человека, должны знать, что будут последствия и что они могут перейти на сторону венесуэльцев», — написал Гуаидо, опубликовав ссылку на решение Министерства финансов США.

Ранее Генеральная прокуратура Венесуэлы сообщила, что капитан вооруженных сил республики Рафаэль Акоста Аревало, задержанный за причастность к попытке государственного переворота, умер, находясь под стражей. Смерть офицера подтвердил его адвокат, добавив, что ее причиной стали пытки — их последствия якобы были видны, когда задержанного привели в суд. Позднее стало известно, что власти Боливарианской Республики задержали двух сотрудников национальной военной контрразведки, которые подозреваются в убийстве офицера.

В четверг Минфин США объявил о введении санкций против Главного управления военной контрразведки Венесуэлы в связи со смертью Акосты Аревало. В ведомстве отметили, что считают «своим долгом положить конец бесчеловечному обращению бывшего режима [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро с политическими оппонентами, ни в чем не повинными гражданами и представителями военных».