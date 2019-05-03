Гуаидо не исключил возможности иностранного военного вмешательства в ситуацию в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо рассматривает иностранное военное вмешательство в качестве крайней меры для свержения правительства президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Об этом оппозиционер заявил в четверг в интервью газете Folha de San Paulo.

«Я не исключаю возможность военной интервенции поскольку совершенно ясно, что из себя представляет режим Мадуро. Но это крайняя мера. В первую очередь необходимо добиваться мирного перехода власти», — заявил Гуаидо. По словам политика, власти отвергают все альтернативные предложения оппозиции.(ТАСС)

| 2019-05-03T08:13:06+00:00 3 мая 2019, 11:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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