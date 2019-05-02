Гуаидо анонсировал на сегодня всеобщую забастовку

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо сообщил, что в четверг, 2 мая, в Венесуэле начнется всеобщая забастовка, в которой примут участие все слои населения. Соответствующее заявление он сделал в среду, выступая на митинге в Каракасе.

«Завтра, 2 мая начнется забастовка трудящихся и государственных служащих. Режим будет удивлен», — сказал Гуаидо, чьи слова в Twitter приводит венесуэльский журналист Габриэль Бастидас.

Оппозиционер также выразил уверенность в скором «окончании узурпации власти (со стороны президента Николаса Мадуро)». «Власти попробуют усилить репрессии, преследовать нас, но режим уже мертв. Мы же сильны и на правильном пути», — подчеркнул Гуаидо.

Акции протеста начались в Каракасе и ряде других городов Венесуэлы после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуаидо. Во время манифестаций, сопровождавшихся стычками с силовиками, только в столице страны пострадали несколько десятков человек.