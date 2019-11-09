Грызлов заявил, что Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе

Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует отвод сил Украины и ДНР в районе Петровского, передает ТАСС.

По словам Грызлова, российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует синхронное устранение нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского.

Грызлов высказал надежду на то, что Киев не будет больше пытаться сорвать выполнение договоренностей об отводе сил, и что процесс разведения в Петровском успешно закончится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ДНР и Украина начали разведение сил в районе Петровского (aif.ru)

| 2019-11-09T16:01:06+00:00 9 ноября 2019, 16:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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