Грызлов заявил, что Россия приветствует отвод сил у Петровского в Донбассе

Полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов заявил, что Россия приветствует отвод сил Украины и ДНР в районе Петровского, передает ТАСС.

По словам Грызлова, российская делегация, как посредник минского процесса, приветствует синхронное устранение нарушений на участке разведения сил и средств в районе Петровского.

Российский полпред отметил, что ранее в этом районе уже происходило разведение сил и средств, однако оно не было доведено до конца, так как украинская сторона сорвала выполнение обязательств. Он подчеркнул, что последние недели сроки разведения не раз переносились также по вине Киева.

Грызлов высказал надежду на то, что Киев не будет больше пытаться сорвать выполнение договоренностей об отводе сил, и что процесс разведения в Петровском успешно закончится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что ДНР и Украина начали разведение сил в районе Петровского (aif.ru)