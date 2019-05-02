Грузовой терминал в порту Баку прекратил работу

Главный грузовой терминал ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», расположенный в центре Баку, прекратил свою деятельность, передает в четверг Trend со ссылкой на порт.

«Все операции грузового терминала будет выполнять Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в поселке Алят», — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 октября 2007 года, было принято решение перенести портовый комплекс в расположенный в поселке Алят Бакинский международный морской торговый порт.

| 2019-05-02T13:03:58+00:00 2 мая 2019, 14:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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