Грузовой терминал в порту Баку прекратил работу

Главный грузовой терминал ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт», расположенный в центре Баку, прекратил свою деятельность, передает в четверг Trend со ссылкой на порт.

«Все операции грузового терминала будет выполнять Бакинский международный морской торговый порт, расположенный в поселке Алят», — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 18 октября 2007 года, было принято решение перенести портовый комплекс в расположенный в поселке Алят Бакинский международный морской торговый порт.