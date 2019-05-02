Грузия закупила газ у России

Грузия в апреле впервые после 2017 года получила из России 6 миллионов кубометров газа, сказано в обнародованных в четверг обновленных данных Минэкономики страны по балансу природного газа на 2019 год, передает РИА Новости.
До января 2017 года Грузия получала за транзит газа из России в Армению 10% от общего объема пропущенного сырья. В 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только денежными средствами. Новое соглашение, детали которого неизвестны, действует до конца 2020 года.
Ранее премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна продолжит выполнять свою транзитную функцию, транспортируя российский газ в Армению. В апреле экс-министр экономики Грузии Георгий Кобулия заявил, что Грузия договорилась с «Газпромом» о закупке газа в малом количестве, однако не уточнил объемы.
Согласно обнародованным данным баланса, в январе, феврале и марте текущего года Грузия у России газ не закупала и закупать в следующих месяцах не рассчитывает.