Грузия закупила газ у России

До января 2017 года Грузия получала за транзит газа из России в Армению 10% от общего объема пропущенного сырья. В 2017 году транзит газа в Армению оплачивался по смешанной системе — частично деньгами и частично сырьем, а в 2018 году он оплачивался только денежными средствами. Новое соглашение, детали которого неизвестны, действует до конца 2020 года.