Грузия получает из России всего лишь 3% потребляемого страной газа

В апреле текущего года Грузия получила шесть миллионов кубометров газа от России, что составляет около трех процентов газа, потребленного в прошлом месяце. Остальные 97 процентов (177 миллионов кубометров) были приобретены у азербайджанских компаний «SOCAR» и «Шах-Дениз Консорциум», сообщает ТАСС.

Согласно информации, Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10 процентов от общего объема транзита российского газа в Армению. Однако так как, начиная с 2017 года, РФ оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году — только деньгами, то это первый случай с декабря 2017 года, когда в Грузию поступал российский газ.

В апреле текущего года экс-министр экономики Грузии Георгий Кобулия заявил, что Грузия договорилась с «Газпромом» о закупке газа, однако на тот момент информация о конкретном количестве закупаемого газа не была доступна.