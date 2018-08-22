Грузия подала иск в Страсбургский суд против России

Министерство юстиции Грузии 21 августа подало межгосударственный иск в Страсбургский суд «Грузия против Российской Федерации» от имени Грузии против Российской Федерации.

«Иск касается административной практики массовых притеснений, задержаний, нападений и убийств населения Грузии проживающего на оккупированных территориях Грузии и за т.н линией оккупации, которые особенно усилились после войны 2008 года и достигли критической границы в феврале этого года во время пыток и убийства Арчила Татунашвили», — заявляют в министерстве юстиции.

По сообщению ведомства, требование Грузии, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение многих статей Европейской конвенции. В частности, с продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией против населения Грузии, Россия нарушает статьи Европейской конвенции, 2-я (право на жизнь), 3-я (запрет пыток), 5-я (право на свободу и безопасность), 8-я (право на защиту личной и семейной жизни), статья 13-я (право на законные действенные средства), первый протокол 1-й статьи (право на собственность) и 2-й (право на образование), статья 2-я четвертого дополнительного протокола (свобода передвижения).

По сообщению министерства юстиции, вместе с тем, у этих нарушений есть дискриминационный мотив, который служит цели еще большего притеснения и запугивания этнических грузин, чтобы помешать возвращению населения Грузии в Абхазию и Цхинвальский регион.

Грузия представила соответствующие доказательства Страсбургскому суду и четко подняла вопрос об ответственности России на оккупированных территориях Грузии и административной практике нарушений прав населения на оккупированных территориях и за линией оккупации. Среди других, особое внимание уделяется делам об убийствах Арчила Татунашвили, Гиги Отхозория и Давида Башарули », — заявляют в министерстве юстиции.

По сообщению ведомства, в иске четко указано, что Грузия делает все возможное для выполнения своих собственных процедурных обязательств, в рамках которых были выявлены ответственные лица и активно используется международный механизм, в том числе и Интерпола.

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