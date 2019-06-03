Грузия планирует упростить кораблям НАТО доступ в порты страны

Грузинские власти разработали законопроект, согласно которому кораблям НАТО можно будет входить в порты страны в упрощенном режиме.

«Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям альянса, находящимся в Черном море», — цитирует ТАСС выдержку из отчета правительства Грузии.

На данном этапе отчет представлен в парламент страны в письменной форме. До конца текущего месяца глава правительства Грузии должен представить отчет лично в парламенте.

Также сообщается, что Грузия в еженедельном режиме обменивается секретной информацией с Центром судоходства НАТО. В предыдущий раз корабли НАТО посетили Грузию в апреле текущего года. Тогда были проведены совместные с грузинскими военными и судами учения.

| 2019-06-04T00:59:05+00:00 4 июня 2019, 07:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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