Грузия планирует упростить кораблям НАТО доступ в порты страны

Грузинские власти разработали законопроект, согласно которому кораблям НАТО можно будет входить в порты страны в упрощенном режиме.

«Грузинская сторона готова в рамках своих возможностей принять и оказать поддержку кораблям альянса, находящимся в Черном море», — цитирует ТАСС выдержку из отчета правительства Грузии.

На данном этапе отчет представлен в парламент страны в письменной форме. До конца текущего месяца глава правительства Грузии должен представить отчет лично в парламенте.

Также сообщается, что Грузия в еженедельном режиме обменивается секретной информацией с Центром судоходства НАТО. В предыдущий раз корабли НАТО посетили Грузию в апреле текущего года. Тогда были проведены совместные с грузинскими военными и судами учения.