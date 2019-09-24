Грузия осудила решение РФ о финансировании армии Абхазии

Россия пытается интегрировать грузинские регионы в свое политическое и военное пространство, говорится в заявлении МИД Грузии, сообщает Агентство Анадолу.

Недовольство официального Тбилиси вызвало поручение президента РФ Владимира Путина подписать соглашение с Абхазией о выделении финансирования на модернизацию ее вооруженных сил.

«Это решение представляет собой продолжение российской политики аннексии»,- сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, данное решение является продолжением предыдущего соглашения о военном сотрудничестве между Российской Федерацией и властями Абхазии, которое в своей основе также является нелегитимным.

«Международное сообщество оказало конкретную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии и не признало независимость Абхазии и Южной Осетии»,- сказал Константиниди.

Он отметил, что грузинская сторона будет использовать все возможности для информирования партнеров по этому вопросу, в том числе и формат дебатов на проходящей Генеральной ассамблее ООН.