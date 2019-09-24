Грузия осудила решение РФ о финансировании армии Абхазии

Россия пытается интегрировать грузинские регионы в свое политическое и военное пространство, говорится в заявлении МИД Грузии, сообщает Агентство Анадолу.

Недовольство официального Тбилиси вызвало поручение президента РФ Владимира Путина подписать соглашение с Абхазией о выделении финансирования на модернизацию ее вооруженных сил.

«Это решение представляет собой продолжение российской политики аннексии»,- сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства Грузии Владимир Константиниди.

По его словам, данное решение является продолжением предыдущего соглашения о военном сотрудничестве между Российской Федерацией и властями Абхазии, которое в своей основе также является нелегитимным.

«Международное сообщество оказало конкретную поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии и не признало независимость Абхазии и Южной Осетии»,- сказал Константиниди.

Он отметил, что грузинская сторона будет использовать все возможности для информирования партнеров по этому вопросу, в том числе и формат дебатов на проходящей Генеральной ассамблее ООН.

| 2019-09-24T16:23:23+00:00 24 сентября 2019, 20:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss