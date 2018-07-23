Грузия не признает дипотношений между Сирией и Южной Осетией

В министерстве иностранных дел Грузии заявили, что соглашение об установлении дипломатических отношений между Сирией и Южной Осетией не имеет никакой правовой силы, сообщает Интерфакс.

Напомним, 22 июля главы МИД Сирии и Южной Осетии подписали соглашение об установлении дипломатических отношений между двумя странами.

«У признания режимом Асада так называемой независимости оккупированных регионов Грузии и у установления с ними так называемых дипломатических отношений нет никакой правовой силы», – заявили в МИД Грузии журналистам.

В ведомстве подчеркнули, что международное сообщество считает нелегитимным и сам «режим Асада», а ранее «строго осудило» решение сирийского руководства о признании независимости Абхазии и Южной Осетии.

Грузия ранее разорвала дипломатические отношения с Сирией из-за признания Дамаском независимости Абхазии и Южной Осетии, а также закрыла свое воздушное пространство для Сирии

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