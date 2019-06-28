Грузия не хочет возвращаться в прошлое

В соседней Грузии политические волнения не стихают, протестующие продолжают требовать выполнения третьего условия – отставки министра внутренних дел.

Но чувствуется, что, приняв первые два требования оппозиции, особенно, требование о проведении уже следующих парламентских выборов исключительно по пропорциональной системе, Б.Иванишвили все же удалось снизить накал политических страстей – уже мало кто говорит об очередной «революции роз» в Грузии.

Вдобавок, надо отметить, что отношение различных сегментов грузинского общества к происходящим политическим событиям, особенно, реакция отдельных политологов и политических аналитиков страны не совсем однозначно.

Некоторые даже отмечают, что от противостояния между «мечтателями» и «националистами», которое уже длится больше десяти лет, в первую очередь, проигрывает сама Грузия.

Но нам кажется, что совсем наоборот — то, что Грузия осталась и при правлении «мечтателей» прозападной и евро-ориентированной страной, уже в какой-то степени заслуга основной оппозиции страны – движения сторонников экс-президента М.Саакашвили, которое смогло сохранить и себя, и свое политическое влияние даже после того, как экс-президент покинул страну.

В политике двух других стран ГУАМ –Украины и Молдовы относительно евро-интеграции иногда наблюдаются сомнения и колебания, чего не скажешь о Грузии – эта небольшая страна Южного Кавказа после прибалтийских республик считается потенциально страной, которая без всяких сомнений рано или поздно уж точно станет членом НАТО.

Вдобавок, Грузия страна демократическая и тут могут быть самые разные оценки, и даже противоположные суждения.

В отличие от других аналитиков мы вовсе не считаем, что южно-кавказский регион, особенно, Грузия вступает в новую полосу политической нестабильности — во всех нормальных, демократических странах политические волнения и бурные общественные процессы стали уже в каком-то смысле почти обыденными явлениями. Вспомните, хотя бы такую большую, даже могучую европейскую страну, как Франция – даже в этой сытой, и свободной стране не утихают протесты «желтых жилетов».

Поэтому не случайно, что серьезных и опытных политических наблюдателей (и местных, и зарубежных!), в том числе, специалистов по теории и практике демократии больше настораживают не такие процессы, как происходящие в Грузии, а наоборот, «железобетонная» стабильность, длительное политическое затишье в некоторых других странах, потому что, как правило, за подобными затишьем и псевдо-стабильностью скрываются внезапная вспышка политического радикализма, экстремизма и общественно-политической нетерпимости.

В политике самым опасным моментом является накопление негативной политической энергии, которая уж обязательно когда-нибудь вырвется наружу. Поэтому, хорошо, даже очень хорошо, что в таких странах, как Грузия временами происходят свободные политические акции, которые уменьшают возможности риска накопления «негативной энергии».

Что касается российского фактора, этот этап для Грузии уже остался позади – Кремль сделал все, чего могла бы сделать такая большая империя против такой маленькой страны – да, Россия почти аннексировала Абхазию и Южную Осетию.

Но, как ни странно, такое положение даже укрепило позиции Грузии в среде международных институтов и крупных государств – следствием однозначной оценки самой Грузией политики России в отношении этой маленькой страны, стала однозначная поддержка ее территориальной целостности другими государствами, что в какой-то степени вселяет надежду и оптимизм, что эти территории когда-то обязательно будут возвращены.

Тут надо отметить еще одно обстоятельство. С самого начала грузинских событий некоторые армянские СМИ «уловили» в этих событиях «азербайджанский след» — якобы из-за спора вокруг средневекового монастыря Гареджи Баку решил наказать своего самого близкого союзника в регионе!

Но подобные обвинения были насколько вздорными, что они не получили никакого развития, даже наоборот, через пару дней опять же в СМИ Армении начались уже новые истерики – на этот раз они уже в отчаянии писали, что эти события могут привести к полной изоляции их страны…

Поэтому надо отбросить в сторону все замысловатые конспирологии, «тайные сценарии» и согласиться с тем, что в Грузии идут демократические процессы.

И еще раз заметим, что появление в Грузии, тем более, что в его парламенте человека, призывавшего смириться с аннексией Южной Осетии и Абхазии, не раз незаконно посещавшего эти регионы человека, не могло вызвать у грузинских парламентариев другую реакцию – да, своеобразным триггером последних событий уж наверняка стало именно это обстоятельство и наверняка правящая партия уже сделала соответствующие выводы: несмотря ни на что, народ Грузии не хочет возвращаться в прошлое…